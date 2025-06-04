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مقتل خمسة سجناء خلال عملية تفتيش في سجنهم في وسط ساحل العاج
أخبار دولية
2025-06-04 | 01:41
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مقتل خمسة سجناء خلال عملية تفتيش في سجنهم في وسط ساحل العاج
أعلنت السلطات في ساحل العاج أنّ خمسة من نزلاء سجن بواكيه، المدينة الرئيسية في وسط البلاد، قُتلوا الثلاثاء خلال عملية تفتيش روتينية تحوّلت إلى مواجهة بين قوات الأمن والسجناء.
وأوضح المدّعي العام للجمهورية أبيل ناغبيل-يو في بيان، أن عملية التفتيش كانت "إجراء أمنيا روتينيا" لكنّها قوبلت بـ"عدوانية من سجناء" أحد مباني السجن الذين هاجموا عناصر الأمن.
وقال: "في أعقاب هذه الواقعة، قُتل خمسة سجناء. لقد أصيب أيضا 29 شخصا بجروح، هم ستّة حراس و23 سجينا".
أخبار دولية
مقتل
سجناء
ساحل العاج
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