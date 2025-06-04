فيتنام تتخلى عن سياسة الولدين لمواجهة تراجع معدلات المواليد

أفادت وسائل إعلام رسمية بأنّ فيتنام ألغت سياسة راسخة تقضي بتحديد عدد الأطفال لكل أسرة بطفلين فقط.



وتندرج هذه الخطوة في إطار مواجهة الدولة الشيوعية انخفاضا في معدلات المواليد.



وأفادت وكالة أنباء فيتنام بأنّ قرار عدد الأطفال أصبح الآن قرارا فرديا لكل زوجين، أي أنّه بإمكان كل رجل وامرأة أن يقررا لوحدهما عدد الأطفال الراغبين بإنجابهم.