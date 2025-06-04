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أكثر من مئتي ألف أفغاني غادروا باكستان منذ نيسان
أخبار دولية
2025-06-04 | 02:02
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أكثر من مئتي ألف أفغاني غادروا باكستان منذ نيسان
غادر أكثر من مئتي ألف أفغاني باكستان منذ باشر هذا البلد في نيسان حملة طرد واسعة تشمل ثلاثة ملايين أفغاني يقيمون على أراضيها، على أفادت وزارة الداخلية الباكستانية وكالة فرانس برس.
ففي الأول من نيسان، ألغت إسلام أباد تراخيص إقامة 800 ألف أفغاني بعضهم ولد على أراضيها أو يقيم فيها منذ عقود.
وتهدد باكستان الآن برفع الحماية الممنوحة إلى 1,3 مليون أفغاني لديهم بطاقة لاجئ صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اعتبارا من نهاية حزيران.
أخبار دولية
أفغاني
باكستان
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