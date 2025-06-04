ترامب: الرئيس الصيني عنيد ويصعب إبرام اتفاق معه

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الرئيس الصيني شي جين بينغ عنيد و"من الصعب للغاية إبرام اتفاق معه".



وذكر ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "أحب الرئيس الصيني شي، لطالما أحببته وسأظل، لكنه عنيد للغاية ومن الصعب للغاية إبرام صفقة معه".