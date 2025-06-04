خامنئي: المقترح الأميركي حول النووي الإيراني يتعارض والمصالح الوطنية الإيرانية

رأى مرشد الجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي أن المقترح الأميركي للتوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن ملفها النووي يتعارض والمصالح الوطنية الإيرانية.



وقال خامنئي: "الاقتراح الذي طرحه الأميركيون يتعارض 100 % مع شعارنا "نحن قادرون""، مشددا على أن إيران لا تنتظر "الضوء الأخضر" الأميركي لاتخاذ قراراتها.



وشدد خامنئي على أن الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون لها رأي في تخصيب اليورانيوم من جانب إيران.



وقال خامنئي في خطاب في الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل مرشد الثورة الإيرانية آية الله الخميني: "لِمَ تتدخلون في قرار إيران تخصيب اليورانيوم من عدمه؟ لا يمكن أن يكون لكم رأي في ذلك".