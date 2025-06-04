مبعوث أميركي: المخاطر تحتدم بعد استهداف أوكرانيا قاذفات روسية

أعلن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كييف كيث كيلوغ أن احتمالات التصعيد في الحرب الدائرة في أوكرانيا "تحتدم بشكل كبير" بعد أن استخدمت القوات الأوكرانية طائرات مسيرة لاستهداف قاذفات قادرة على حمل أسلحة نووية في قواعد جوية عدة في عمق الأراضي الروسية.



وأكدت أوكرانيا مهاجمتها مطارات في سيبيريا وأقصى شمال روسيا في مطلع الأسبوع، وضربت أهدافا على مسافة تصل إلى 4300 كيلومتر من خطوط المواجهة في الصراع.



وقال كيلوغ لشبكة فوكس نيوز: "أوضح لكم، إن مستويات المخاطر تحتدم بشكل كبير، أقصد، ما حدث مطلع الأسبوع الحالي".



وأضاف: "في مجال الأمن القومي يتعين أن يدرك الناس: عندما تهاجم جزءا من منظومة البقاء الوطنية للخصم، ألا وهو الثالوث النووي، فهذا يعني أن مستوى المخاطر يرتفع لأنك لا تعرف ردة فعل الطرف الآخر. أنت لست متأكدا".



ولدى روسيا والولايات المتحدة معا حوالي 88 بالمئة من إجمالي الأسلحة النووية.



وتملك كل قوة ثلاث طرق رئيسية للهجوم باستخدام الرؤوس النووية، والمعروفة باسم الثالوث النووي، وهي القاذفات الاستراتيجية، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تطلق من الأرض، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.



وأشار كيلوغ إلى أن الأضرار التي لحقت بالقاذفات الروسية مطلع الأسبوع كانت أقل أهمية من التأثير النفسي الذي تسببت فيه لروسيا، معبرا عن قلق خاص إزاء التقارير غير المؤكدة عن هجوم أوكراني على قاعدة بحرية في شمال روسيا.



