الكرملين: موعد المحادثات المقبلة بين روسيا وأوكرانيا سيتحدد عند استعداد الطرفين

ذكر الكرملين اليوم الأربعاء أنه سيتم الاتفاق على موعد الجولة القادمة من محادثات السلام المباشرة بين روسيا وأوكرانيا عندما يكون الطرفان مستعدين.



وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "من الواضح أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لمراجعة مسودات المذكرات التي جرى تبادلها... وسيتفق الطرفان على موعد الجولة المقبلة عندما يكونا جاهزين".