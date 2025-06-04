غارات إسرائيلية على سوريا... إليكم آخر المستجدات

روسيا: الغرب متورط في "الهجمات الإرهابية" الأوكرانية على أهداف مدنية

روسيا: الغرب متورط في "الهجمات الإرهابية" الأوكرانية على أهداف مدنية

الكرملين: موعد المحادثات المقبلة بين روسيا وأوكرانيا سيتحدد عند استعداد الطرفين