إيه جيت التابعة للخطوط الجوية التركية ستبدأ رحلاتها إلى مطار دمشق الدوليّ

أعلنت شركة إيه جيت التابعة للخطوط الجوية التركية أنّها ستبدأ رحلاتها إلى مطار دمشق الدوليّ من مطاري إسطنبول وأنقرة في منتصف حزيران.



وأوضحت إيه جيت أنها ستسير في بادئ الأمر رحلات أربع مرات أسبوعيًا قبل تشغيلها يوميًا اعتبارًا من تموز.



كما اوضحت الشركة أنّ الرحلات الجوية إلى دمشق من العاصمة التركية أنقرة ستبدأ من 17 حزيران بمعدل ثلاث مرات أسبوعيًا.



واستأنفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى دمشق في كانون الثاني بعد توقف دام 13 عامًا.