اسبانيا تلغي شراء صواريخ مضادة للدبابات من شركة إسرائيلية

ألغت إسبانيا صفقة شراء 168 قاذفة و1680 صاروخًا مضاداً للدبابات من شركة رافائيل الإسرائيلية، بعد إلغاء عقد للذخائر مع شركة إسرائيلية أخرى، حسب ما أفادت وسائل إعلام إسبانية.



ونقلت صحيفة "إل باييس" اليومية عن مصادر حكومية قولها إن قيمة العقد المذكور بلغت 287,5 مليون يورو، وكان من المقرر تصنيع المعدات في إسبانيا بموجب ترخيص من الشركة الإسرائيلية.



وقالت مصادر في وزارة الدفاع الاسبانية لوكالة فرانس برس: "بدأت عملية إلغاء التراخيص الإسرائيلية".



وأكّدت أنّ الوزارة تعمل على "إعادة توجيه البرامج نحو تحقيق هدف الاستقلالية التكنولوجية".



ويُعدّ رئيس الحكومة الإسبانية الاشتراكي بيدرو سانشيز من أشدّ الأصوات الأوروبية انتقادا لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وللهجمات على غزة ردا على الهجوم الذي شنّته حركة حماس في جنوب اسرائيل في 7 تشرين الأول 2023.



وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قررت في نيسان إنهاء عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، بضغط من حزب "سومار" اليساري الراديكالي، شريك الاشتراكيين في الحكومة.