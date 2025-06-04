روسيا: كل الخيارات مطروحة للرد على هجمات أوكرانيا

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم الأربعاء إن كل الخيارات مطروحة للرد على هجمات أوكرانيا على الأراضي الروسية.



وأشار إلى أن وزارة الدفاع ستقرر بشأن الإجراءات المحتملة للرد.

