زيلينسكي: لا جدوى من مواصلة محادثات اسطنبول بتشكيلة الوفدين الحالية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألا جدوى من مواصلة محادثات اسطنبول بتشكيلة الوفدين الحالية، داعيا لإجراء محادثات مع فلاديمير بوتين.



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف: "نحن مستعدون للتبادل، ولكن مواصلة الاجتماعات الدبلوماسية في إسطنبول على مستوى لا يمكنه توفير حلول، هو باعتقادي أمر لا جدوى منه".