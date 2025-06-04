محادثات للحكومة السورية مع شركات الاتصالات... محاولات تطوير شبكة اتصالات

تجري الحكومة السورية محادثات مع شركات الاتصالات زين واتصالات وإس.تي.سي وأريد في شأن مشروع بنحو 300 مليون دولار لتطوير شبكة اتصالات الألياف الضوئية في البلاد، وفق ما أكّد مسؤول سوريّ كبير ومسؤول آخر.



تأتي المحادثات مع الشركات الخليجية في إطار تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بالاقتصاد السوريّ عقب إعلان الرئيس الأميركيّ

دونالد ترامب الشهر الماضي رفع واشنطن العقوبات المفروضة على سوريا.



وأوضحت وزارة الاتصالات أنّ المشروع السوريّ يهدف إلى إصلاح البنية التحتية القديمة للاتصالات سريعًا، وتحويل البلاد إلى "ممر رقميّ محتمل يربط الشمال بالجنوب والغرب بالشرق".



وامتنعت إس.تي.سي السعودية عن التعليق. ولم ترد أريد القطرية واتصالات الإماراتية وزين الكويتية على طلبات رويترز للتعليق.