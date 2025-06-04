روسيا: أوكرانيا رفضت وقفا جزئيا لإطلاق النار ليومين أو ثلاثة

أعلنت روسيا، أن أوكرانيا رفضت عرضا بوقف جزئي لإطلاق النار ليومين أو ثلاثة للسماح للطرفين بانتشال جثث القتلى من ساحة المعركة.



وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف للرئيس فلاديمير بوتين في خلال إحاطة تلفزيونية حول نتائج محادثات السلام التي عقدت الاثنين في إسطنبول: "أعتقد أن هذا خطأ فادح من جانب النظام في كييف".