سفير واشنطن لدى الناتو: على الحلف تحقيق التفوق العسكريّ على روسيا

أكّد سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الناتو ماثيو ويتاكر أنّه يتعين على حلف شمال الأطلسيّ أن يتفوق عسكريا على روسيا التي تستعد فعليا لصراع جديد محتمل.



وأوضح خلال مؤتمر صحافيّ قبل اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل "نرى بالفعل أن الكرملين يسعى لإعادة بناء جيشه. يجب أن يتجاوز الحلفاء روسيا".



ولفت إلى أنّ "موسكو تستعد بالفعل لخطوتها التالية".



وشدّد على أنه، في مواجهة هذه التهديدات الروسية، لم يكن أمام دول حلف الناتو "أي خيار".



وقال: "لنكن واضحين، لقد حان الوقت" لزيادة النفقات العسكرية.



وأكد الأمين العام للحلف مارك روته أمام وسائل الاعلام أن "التهديد الروسيّ موجود. وسيستمر لفترة طويلة، والروس في الوقت الحالي يعيدون تجهيز قواتهم بوتيرة متسارعة ... ينتجون في ثلاثة أشهر ما ينتجه حلف الناتو بأكمله في عام واحد".



وذكر السفير الأميركيّ بالطلب الذي قدمه الرئيس دونالد ترمب مرارًا وتكرارًا، وهو التزام الدول الـ32 الأعضاء في الناتو بتخصيص ما لا يقل عن 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع.



وأشار ويتاكر "نحتاج إلى حلف مبني لمواجهة تهديدات عام 2025 وما بعده، وليس لساحات معارك الأمس".