بوتين: أوكرانيا تريد وقفا لإطلاق النار لإعادة التسلح وتعزيز قواتها

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بالسعي الى وقف لإطلاق النار من أجل إعادة تسليح جيشها وتجميع قواته والتحضير لهجمات تخريبية ضد موسكو.



وقال بوتين في كلمة أثناء اجتماع متلفز: "لماذا نكافئهم بمنحهم استراحة من القتال، سيتم استغلالها من أجل تزويد النظام الأوكراني بأسلحة غربية، ومواصلة التعبئة القسرية والتحضير لأفعال إرهابية مختلفة".