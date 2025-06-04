قصف إسرائيليّ استهدف خيامًا للنازحين في خان يونس

استُشهد 16 فلسطينيًا على الأقل في قصف إسرائيليّ استهدف خيامًا للنازحين من بينهم 12 شخصًا استُشهدوا في مدرسة لإيواء النازحين في خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وأوضح الدفاع الفلسطينيّ المدنيّ، أنّ معظم القتلى هم من الأطفال والنساء سقطوا في خيام للنازحين، داخل المدرسة.



واستهدفت مسيرة اسرائيلية خيمة تؤوي نازحين قرب منطقة المواصي حيث سقط قتيلان وعدد من المصابين.



هذا وتسبب انفجار طائرة إسرائيلية مسيرة مفخخة فوق سطح مبنى الطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بأضرار بالمبنى.