بوتين بحث النزاع في أوكرانيا مع البابا لاوون الرابع عشر

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النزاع في أوكرانيا مع البابا لاوون الرابع عشر في خلال اتصال هاتفي الأربعاء، أكد خلاله سعيه للتوصل الى حل سلمي عبر الوسائل "الدبلوماسية" مع اتهامه كييف بالسعي إلى "التصعيد"، بحسب الكرملين.



وأفادت الرئاسة الروسية في بيان بأن فلاديمير بوتين لفت النظر الى أن نظام كييف يراهن على التصعيد وينفذ عمليات تخريب ضد المنشآت المدنية على الأراضي الروسية.