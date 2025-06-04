وزير الداخلية السوري يعلن ضبط "جميع" معامل إنتاج الكبتاغون

أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، أن السلطات الجديدة ضبطت "جميع" معامل انتاج أقراص الكبتاغون التي تهريبها منتشرا على نطاق واسع في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.وقال خطاب في خلال مقابلة مع قناة الإخبارية الرسمية: "استطعنا أن نوقف تصنيع هذه المخدرات ومصادرة جميع المعدات والمعامل التي كانت تقوم بإنتاج الكبتاغون.وأضاف: "نستطيع أن نقول إنه لا يوجد أي معمل ينتج الآن مادة الكبتاغون في سوريا".وأوضح أن معظم هذه المعامل وعددها بالعشرات كانت "موجودة في منطقة ريف دمشق وفي منطقة الحدود اللبنانية بكثرة، وفي منطقة الساحل أيضا وأغلبها في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد شقيق بشار.