ترامب لبوتين: إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا

ناقش الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، هجمات أوكرانيا الأخيرة بطائرات مسيرة على روسيا والتطورات المتعلقة بإيران في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين.



وقال ترامب إنّ بوتين أبلغه خلال المحادثة أن روسيا مضطرة للرد على الهجمات الأوكرانية.



وأكّد أنّ "المحادثة كانت جيدة، لكنها لن تؤدي إلى سلام على الفور".



وشدّد على أنّ إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا.



وأعرب عن اعتقاده بأنهما متفقان في هذا الشأن.



واتّهم إيران بـ"المماطلة" في ما يتعلق بالاتفاق النووي



واتهم ترامب إيران بالمماطلة في ما يتعلق بالمباحثات الجارية مع الولايات المتحدة في شأن برنامجها النوويّ.



وشدد على أنه يريد من طهران "ردًا نهائيًا في وقت زمني قصير جدًا".



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال عقب مباحثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن الأخير ألمح الى أنه قد "يشارك" في المباحثات الهادفة الى التوصل الى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النوويّ، والتي تجريها الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية بوساطة عمانية منذ نيسان.

