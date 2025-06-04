أميركا توافق على بيع محتمل لمعدات تتعلق بدعم منظومة دبابات أبرامز للكويت

أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بأن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لمعدات وخدمات تتعلق بدعم منظومة دبابات إم1إيه2 أبرامز للكويت بنحو 325 مليون دولار.



وأضافت في بيان أن شركة جنرال ديناميكس هي المتعاقد الرئيسي على هذه المبيعات.