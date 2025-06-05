الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
29
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
29
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جيمس ريش: أمام لبنان معركة صعبة ليخرج من حفرته لكن شعبه مرن
أخبار دولية
2025-06-04 | 23:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جيمس ريش: أمام لبنان معركة صعبة ليخرج من حفرته لكن شعبه مرن
رأى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الجمهوري جيمس ريش أننا "امام لحظة حرجة في لبنان والشعب اللبناني امام فرصة لكسر القبضة الإيرانية الخانقة على بيروت وحكومتهم الجديدة تمثل افضل فرصة لاستعادة السيادة اللبنانية وتقديم مستقبل مزدهر لشعبها."
وقال ريتش إن "امام لبنان معركة صعبة ليخرج من حفرته لكن شعبه مرن، وعلى الحكومة الجديدة فرض إصلاح مالي الموصى به من صندوق النقد الدولي من اجل إظهار شرعيتها على المسرح العالمي وإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح من اجل خدمة شعبها،" لافتًا إلى أنه "يجب عدم التسامح مع منح مساحة لحزب الله في لبنان."
واعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الجمهوري أن "امام رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري فرصة ليقوم بدور قيادي في هذا الفصل الجديد في لبنان او يقرن نفسه مع الفشل الذي حصل في الماضي،" آملًا ان "يختار ما هو افضل للشعب اللبناني."
وقال إن "بري ورئيس الجمهورية جوزيف عون اظهرا إمكانيات هائلة على مدى السنوات الماضية، كما أنه على الحكومة اللبنانية مواصلة سيطرتها على الجمارك والمطار والمسارات الداخلة والخارجة من البلاد لضمان ان حزب الله سيبقى يكافح للخروج من محدودية موارده."
وشدد على أن "لبنان يجب ان يحترم متطلبات وقف إطلاق النار مع اسرائيل والقوات المسلحة اللبنانية هي الضامن الشرعي الوحيد لأمن شعبها وأي تردد في مواجهة التهديد من حزب الله سيكون مثيرًا للقلق العميق وسيجبر الولايات المتحدة لإعادة تقييم مساعداتها الحرجة للجيش اللبناني."
أخبار لبنان
أخبار دولية
لبنان
معركة
ليخرج
حفرته
التالي
العراق يحمل حكومة إقليم كردستان المسؤولية عن إستمرار تهريب النفط
فيتو أميركي ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-05-11
المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية: الجولة الرابعة من المحادثات النووية مع واشنطن كانت صعبة لكن مفيدة
آخر الأخبار
2025-05-11
المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية: الجولة الرابعة من المحادثات النووية مع واشنطن كانت صعبة لكن مفيدة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-30
بعد "قطوع الحكومة" قانون اصلاح المصارف امام الامتحان الصعب في المجلس النيابي
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-30
بعد "قطوع الحكومة" قانون اصلاح المصارف امام الامتحان الصعب في المجلس النيابي
0
رياضة
2025-05-29
مفاوضات صعبة مع رونالدو لإبقائه في الدوري السعودي
رياضة
2025-05-29
مفاوضات صعبة مع رونالدو لإبقائه في الدوري السعودي
0
آخر الأخبار
2025-05-26
رئيسة اتحاد بلديات المتن: الظروف الاقتصادية صعبة لكننا سنقوم بكل ما في وسعنا
آخر الأخبار
2025-05-26
رئيسة اتحاد بلديات المتن: الظروف الاقتصادية صعبة لكننا سنقوم بكل ما في وسعنا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:47
الصين عن إجراءات ترامب المتعلقة بهارفارد: نعارض تسييس التعليم
أخبار دولية
04:47
الصين عن إجراءات ترامب المتعلقة بهارفارد: نعارض تسييس التعليم
0
أخبار دولية
03:55
وزير الدفاع: أوكرانيا ستتلقى ما يصل إلى 1.3 مليار يورو لتصنيع الأسلحة
أخبار دولية
03:55
وزير الدفاع: أوكرانيا ستتلقى ما يصل إلى 1.3 مليار يورو لتصنيع الأسلحة
0
أخبار دولية
03:17
نتنياهو يعلن إعادة جثتَي رهينتين احتجزتهما حماس إلى إسرائيل في عملية خاصة
أخبار دولية
03:17
نتنياهو يعلن إعادة جثتَي رهينتين احتجزتهما حماس إلى إسرائيل في عملية خاصة
0
أخبار دولية
03:03
روسيا: سنصلح القاذفات المتضررة من هجوم المسيرات الأوكرانية
أخبار دولية
03:03
روسيا: سنصلح القاذفات المتضررة من هجوم المسيرات الأوكرانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-04-17
عامل رئيسي يزيد احتمالية وفاة النساء بسرطان الثدي... هذا ما اكتشفه الخبراء
صحة وتغذية
2025-04-17
عامل رئيسي يزيد احتمالية وفاة النساء بسرطان الثدي... هذا ما اكتشفه الخبراء
0
أخبار لبنان
2025-05-27
جابر: حركة موفدي الصناديق والمؤسسات تمويلية مؤشر على التعافي بعد الأزمات الخانقة
أخبار لبنان
2025-05-27
جابر: حركة موفدي الصناديق والمؤسسات تمويلية مؤشر على التعافي بعد الأزمات الخانقة
0
أمن وقضاء
2025-04-25
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
2025-04-25
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة
0
صحف اليوم
2025-05-29
خشية من "كباش" سياسي بين سلام وحزب الله... (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2025-05-29
خشية من "كباش" سياسي بين سلام وحزب الله... (الشرق الأوسط)
بالفيديو
d-none hideMe
0
اقتصاد
03:26
في السراي الحكومي... اجتماع موسع مع صندوق النقد الدولي
اقتصاد
03:26
في السراي الحكومي... اجتماع موسع مع صندوق النقد الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الياس بعينو رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد معركة سياسية شرسة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الياس بعينو رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد معركة سياسية شرسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشروعٍ يُقامُ في الشواكير المحاذية لمحمية شاطئ صور... تهديدات بيئية وتنديد به
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشروعٍ يُقامُ في الشواكير المحاذية لمحمية شاطئ صور... تهديدات بيئية وتنديد به
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ملف السجناء السوريين في لبنان... بين الوعود والجمود
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ملف السجناء السوريين في لبنان... بين الوعود والجمود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد قرار رفع أسعار المحروقات… هكذا ستتأثر الأسعار في الأسواق
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد قرار رفع أسعار المحروقات… هكذا ستتأثر الأسعار في الأسواق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اسرائيل تعيد ترتيب مهام وحداتها العسكرية على الحدود مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اسرائيل تعيد ترتيب مهام وحداتها العسكرية على الحدود مع لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
صواريخ من سوريا إلى الجولان... أولي البأس وكتائب الضيف يتبنيان
تقارير نشرة الاخبار
13:31
صواريخ من سوريا إلى الجولان... أولي البأس وكتائب الضيف يتبنيان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
حمية مستشار رئاسي مطمئنٌ لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:30
حمية مستشار رئاسي مطمئنٌ لحزب الله
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 4-6-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 4-6-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:15
الدفاع المدني يعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل محطة المحروقات... وهذه حصيلة الإصابات
أخبار لبنان
05:15
الدفاع المدني يعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل محطة المحروقات... وهذه حصيلة الإصابات
2
فنّ
16:40
وفاة الفنان يوسف أبو حمد عضو فرقة "رند"
فنّ
16:40
وفاة الفنان يوسف أبو حمد عضو فرقة "رند"
3
أخبار لبنان
08:36
قوى الأمن الداخليّ لقاصدي المطار: التنبه والحضور قبل وقت كافٍ من موعد سفركم
أخبار لبنان
08:36
قوى الأمن الداخليّ لقاصدي المطار: التنبه والحضور قبل وقت كافٍ من موعد سفركم
4
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الياس بعينو رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد معركة سياسية شرسة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الياس بعينو رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد معركة سياسية شرسة
5
أخبار دولية
23:56
جيمس ريش: أمام لبنان معركة صعبة ليخرج من حفرته لكن شعبه مرن
أخبار دولية
23:56
جيمس ريش: أمام لبنان معركة صعبة ليخرج من حفرته لكن شعبه مرن
6
أخبار لبنان
06:13
علي حسن خليل: الموضوع المتعلق بطليقة شقيقي قضائي يخصهما ولا علاقة لنا لا بما يتم تداوله
أخبار لبنان
06:13
علي حسن خليل: الموضوع المتعلق بطليقة شقيقي قضائي يخصهما ولا علاقة لنا لا بما يتم تداوله
7
اسرار
23:34
أسرار الصحف 05-06-2025
اسرار
23:34
أسرار الصحف 05-06-2025
8
خبر عاجل
09:08
النائب محمد رعد من السراي: ليس هناك ما يعيق أي تعاون بيننا وبين الحكومة التي نحن جزء منها
خبر عاجل
09:08
النائب محمد رعد من السراي: ليس هناك ما يعيق أي تعاون بيننا وبين الحكومة التي نحن جزء منها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More