العراق يحمل حكومة إقليم كردستان المسؤولية عن إستمرار تهريب النفط

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس أنها تحمل حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن استمرار تهريب النفط من الإقليم إلى خارج البلاد.



وقالت الوزارة إنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الصدد.



وأشارت إلى أن الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر.