أوكرانيا وأميركا تناقشان تشغيل صندوق المعادن بحلول نهاية العام

أعلنت يوليا سفيريدنكو النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني في واشنطن أمس الأربعاء أن أوكرانيا والولايات المتحدة ناقشتا كيفية تشغيل صندوق المعادن بحلول نهاية العام ومن المتوقع أن يعقد أول اجتماع للصندوق في تموز.



وفي نيسان الماضي، وقعت سفيريدنكو في واشنطن على اتفاقية تطوير الموارد المعدنية الأوكرانية، والتي دعمها بشدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد مفاوضات شاقة لأسابيع جعلت الشروط أكثر ملاءمة لكييف.



ثم صادق البرلمان الأوكراني على الاتفاق.



وعقدت سفيريدنكو أمس الأربعاء اجتماعات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية التي ستكون شريكًا في صندوق المعادن. وقالت للصحفيين: "ناقشنا خطوات ملموسة بشأن كيفية تشغيل هذا الصندوق خلال هذا العام".



وأضافت: "لذا نخطط لعقد أول اجتماع لمجلس إدارة هذا الصندوق في يوليو وسنناقش رأس المال الأساسي لبدء تشغيله. وفي الواقع، ينبغي لنا اعتماد استراتيجية الاستثمار للصندوق في السنوات المقبلة".



وجاءت المفاوضات التي أسفرت عن إبرام صفقة صندوق المعادن في أعقاب مشادات في البيت الأبيض بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن كيفية إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بين أوكرانيا وروسيا.



وكان الاتفاق أساسيًا لإصلاح العلاقات بين زيلينسكي وترامب. والتقى الرئيسان لفترة وجيزة في الفاتيكان في نيسان خلال جنازة البابا فرنسيس بهدف استعادة العلاقات بينهما.