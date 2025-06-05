وسائل إعلام: ترامب يحظر دخول مواطني 12 بلدًا منها إيران وليبيا والسودان واليمن

أفادت شبكة سي.بي.إس نيوز اليوم الأربعاء، نقلًا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، بأن الرئيس دونالد ترامب وقع إعلانًا يحظر دخول مواطنين من دول معينة.وبحسب تقرير الشبكة، فإن الإعلان يفرض قيودًا بشكل كامل على دخول مواطني 12 دولة هي أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.