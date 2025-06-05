زعيم كوريا الشمالية يتعهد بدعم غير مشروط لروسيا

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتمع مع أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو اليوم الأربعاء.وقال التقرير إن كيم تعهد بدعم غير مشروط لموقف روسيا بشأن أوكرانيا والقضايا الدولية الأخرى.