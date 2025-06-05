الدفاع المدني في غزة يعلن إستشهاد 10 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية

أعلن الدفاع المدني في غزة الخميس إستشهاد عشرة أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية على مواقع مختلفة في القطاع الفلسطيني.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن "هناك 10 شهداء جراء غارات اسرائيلية منذ فجر اليوم الخميس على قطاع غزة وحتى هذه اللحظة". وأضاف أن الغارات استهدفت منزلًا في جنوب شرق مدينة غزة وخيمة تأوي نازحين في خان يونس في جنوب القطاع ومنزلًا في دير البلح في وسطه.واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق نفذته حماس في إسرائيل وأسفر عن مقتل 1218 شخصًا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام رسمية إسرائيلية.ومن بين 251 شخصًا خطفوا خلال هجوم حماس، لا يزال 57 محتجزين في غزة، أكد الجيش وفاة 34 منهم على الأقل.وفي 18 آذار الماضي، انهارت هدنة هشة استمرت شهرين بين الدولة العبرية والحركة الفلسطينية. وكثفت إسرائيل عملياتها في غزة في 17 أيار، مؤكدةً تصميمها على تحرير ما تبقى من رهائن إسرائيليين محتجزين في القطاع، والسيطرة على كامل القطاع والقضاء على حركة حماس.