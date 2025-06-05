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روسيا: سنصلح القاذفات المتضررة من هجوم المسيرات الأوكرانية

أخبار دولية
2025-06-05 | 03:03
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روسيا: سنصلح القاذفات المتضررة من هجوم المسيرات الأوكرانية
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روسيا: سنصلح القاذفات المتضررة من هجوم المسيرات الأوكرانية

كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء أن هناك طائرات تضررت لكنها لم تُدمر في الهجوم الذي شنته أوكرانيا في الأول من حزيران، مؤكدا أن موسكو ستقوم بإصلاحها.

وقال: "العتاد المعني، كما ذكر ممثلو وزارة الدفاع، لم يُدمر وإنما تضرر وسيتم إصلاحه".

وذكر مسؤولان أميركيان لرويترز أن تقديرات الولايات المتحدة تشير إلى أن الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة خلال مطلع الأسبوع أصاب ما يصل إلى 20 طائرة حربية روسية، ودمر حوالي 10 منها، وهو رقم يمثل حوالي نصف العدد الذي قدره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي الأربعاء أن موسكو ستضطر للرد على هجوم الأول من حزيران.

أخبار دولية

روسيا

القاذفات

هجوم

المسيرات الأوكرانية

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