نتنياهو يعلن إعادة جثتَي رهينتين احتجزتهما حماس إلى إسرائيل في عملية خاصة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعادة جثتَي رهينتين إسرائيليين-أميركيين خُطفا من كيبوتس نير عوز خلال هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023، إلى إسرائيل في عملية خاصة.



وقال نتنياهو في بيان: "خلال عملية خاصة نفذها الشاباك (جهاز الأمن الداخلي) والجيش في قطاع غزة، نُقلت جثتا اثنين من رهائننا المحتجزين لدى حماس إلى إسرائيل: جودي واينستين-هاغاي وغاد هاغاي من كيبوتس نير عوز".



وأضاف: "قُتل جودي وغاد في 7 تشرين الأول واختُطفا إلى قطاع غزة".