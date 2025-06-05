وزير الدفاع: أوكرانيا ستتلقى ما يصل إلى 1.3 مليار يورو لتصنيع الأسلحة

أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف أن بلاده ستتلقى ما يصل إلى 1.3 مليار يورو من حلفاء لإنتاج الأسلحة محليا في 2025 وذلك بعد محادثة أجراها مع نظيره الدنمركي.



وكشف أوميروف على تطبيق تيليغرام للتراسل، أن الشريحة الأولى البالغة 428 مليون يورو ستأتي من الدنمرك والسويد وكندا والنرويج وأيسلندا.



وقال: "سيتم تخصيص الأموال قريبا لإنتاج الأسلحة الأوكرانية: المدفعية والطائرات المسيرة الهجومية والصواريخ والأسلحة المضادة للدبابات المصنعة في أوكرانيا من أجل جنودنا".