الجيش الأوكراني يعلن استهداف أنظمة صاروخية روسية

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها شنت ضربات على أنظمة صاروخية روسية في منطقة بريانسك لدى استعدادها لمهاجمة البلاد اليوم.



وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في منشور على تطبيق تيليغرام للتراسل: "جرى تفجير منصة إطلاق صواريخ روسية، ولحقت أضرار على الأرجح باثنتين".



وأشارت الى أن العاصمة الأوكرانية كييف كانت على الأرجح هدف الهجوم الذي كانت تعد له وحدة أنظمة الصواريخ في بريانسك.