وزير الدفاع الأميركي لدول "الناتو": لا يمكن الاعتماد على واشنطن في عالم مليء بالتهديدات

أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث لدول حلف شمال الأطلسي أنه لا يمكنها الاعتماد على واشنطن من أجل الدفاع، مطالبا إياها بالاتفاق على إنفاق خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.وقال هيغسيث أثناء اجتماع مع نظرائه في الناتو في بروكسل: "رسالتنا ستبقى واضحة. الردع والسلام من خلال القوة، لكن لا يمكن أن تكون هناك حالة اعتماد. لا يمكن ولن يكون هناك اعتماد على الولايات المتحدة في عالم مليء بالتهديدات".