بوتين مستعد للمساعدة في حل الخلاف بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده "للمساعدة في حل" الخلاف بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، بحسب ما أفاد الكرملين.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "نقيم شراكة وثيقة مع طهران. وقال الرئيس بوتين إنه مستعد لاستغلال هذه الشراكة للمساعدة في حل مسألة النووي الإيراني"، وذلك بعدما أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب اتصال هاتفي مع بوتين بأن الأخير عرض "المشاركة" في المباحثات.