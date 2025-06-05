الكرملين: الجيش الروسي سيقرر "كيف ومتى" يرد على هجوم أوكرانيا على القواعد الجوية

أعلن الكرملين أن الجيش الروسي سيقرر "كيف ومتى" يرد على الهجمات التي شنتها أوكرانيا بمسيرات في نهاية الأسبوع الماضي على قواعد جوية روسية.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي، إن الرد سيأتي "كيف ومتى يرى جيشنا ذلك مناسبا".