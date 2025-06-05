الرئيس البرازيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية "واجب أخلاقي"

رأى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في باريس، أن الاعتراف بدولة فلسطينية "واجب أخلاقي وشرط سياسي لكل قادة العالم".



ويقوم رئيس البرازيل التي اعترفت بدولة فلسطين في العام 2010، بزيارة دولة إلى فرنسا قبل مؤتمر تنظمه باريس والرياض في الأمم المتحدة اعتبارا من 17 حزيران المقبل للدفع بتسوية على أساس "حل الدولتين" بين إسرائيل والفلسطينيين.