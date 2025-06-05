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السيسي وبزشكيان تبادلا التهاني في مناسبة عيد الأضحى
أخبار دولية
2025-06-05 | 09:29
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السيسي وبزشكيان تبادلا التهاني في مناسبة عيد الأضحى
تبادل الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان، التهاني، في مناسبة عيد الأضحى.
وتمنّيا، في اتصال هاتفيّ، لشعبي البلدين وللأمة الإسلامية دوام الخير والبركات.
وقال المتحدث الرسميّ باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إنّ الرئيسين أكدا أهمية تجنب التصعيد في المنطقة.
وشدّدا على ضرورة تفادي الانزلاق إلى صراع عسكريّ قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميّ.
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