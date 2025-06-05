اتصال بين الرئيسين الصينيّ والأميركيّ

أجرى الرئيسان الصينيّ شي جينبينغ والأميركيّ دونالد ترامب، اتصالًا هاتفيًا، حسب الاعلام الرسميّ الصينيّ، في خضم توترات تجارية ودبلوماسية بين القوتين العظميين.



وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأنّ الاتصال جرى "بطلب من الرئيس الأميركيّ"، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية في شأنه.



وأتى الاتصال في وقت تتبادل القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، الاتهام بانتهاك الاتفاق الذي توصلتا إليه في أيار، وأرسى هدنة بينهما في حرب التعرفات التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركيّ.