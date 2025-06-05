إيران نددت بالفيتو الأميركيّ على مشروع قرار في شأن غزة في مجلس الأمن

نددت إيران "بأشد العبارات" باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، لمنع إصدار مجلس الأمن الدوليّ قرارًا يدعو إلى وقف فوريّ لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، إنّ رفض واشنطن حليفة اسرائيل لمشروع القرار، على رغم تأييده من باقي الأعضاء الـ14 في مجلس الأمن، يظهر "تواطؤ (الولايات المتحدة) في جرائم النظام الصهيونيّ".



وأشار إلى أنّ طهران "تدين ذلك بأشد العبارات".