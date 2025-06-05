إدارة ترامب أعلنت مرشحها لمنصب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا

أعلنت إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، مرشحها لمنصب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا.

ومن ِشأن قرار ترامب ترشيح اللفتنانت جنرال أليكسوس جرينكويش من القوات الجوية الأميركية لكلي المنصبين.

وأوضحت أنّه سيشغل أيضًا، منصب قائد قوات حلف الأطلسيّ، في أوروبا.



ويتعين أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيين جرينكويش.