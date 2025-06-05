وصول أول رحلة مباشرة لطائرة ركاب سعودية تابعة لشركة "فلاي ناس" إلى مطار دمشق

جيمس ريش: أمام لبنان معركة صعبة ليخرج من حفرته لكن شعبه مرن

جيمس ريش: أمام لبنان معركة صعبة ليخرج من حفرته لكن شعبه مرن

فيتو أميركي ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة