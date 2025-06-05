بوتين لترامب: استخدام الشراكة بين روسيا وإيران للوصول إلى تسوية في المفاوضات

أبلغ الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، نظيره الأميركيّ دونالد ترامب، باستعداده لاستخدام الشراكة بين روسيا وإيران للمساهمة في الوصول إلى تسوية في المفاوضات في شأن البرنامج النوويّ الإيرانيّ، وفق ما أعلن الكرملين.



وقال ترامب بعد مكالمة هاتفية مع بوتين إنّ الوقت ينفد أمام إيران لاتخاذ قرار في شأن برنامجها النوويّ وهو يعتقد أنّ بوتين متفق معه بخصوص أن طهران لا يجب أن تمتلك أسلحة نووية.