مؤسسة غزة الإنسانية: استأناف توزيع المساعدات الغذائية

استأنفت مؤسسة غزة الإنسانية الخاصة المدعومة أميركيًا وإسرائيليًا، توزيع المساعدات الغذائية في القطاع، بعدما علقته الأربعاء إثر مقتل نحو ثلاثين شخصًا في حادث جديد قرب أحد مراكزها.



وأوضح الجهاز الإعلاميّ في المؤسسة لوكالة فرانس برس أنهم فتحوا أبوابهم لعمليات توزيع اليوم.



وأكّد أنه "تم توزيع 1,4 مليون وجبة" خلال النهار في مركزين مختلفين، و8,4 ملايين وجبة منذ 27 أيار.



وكانت المؤسسة أعلنت الأربعاء إغلاق مراكز التوزيع "لأعمال الترميم وإعادة التنظيم وتحسين الكفاءة"، مشيرة الى أنها ستستأنف عملياتها الخميس.