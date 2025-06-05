ماسك: ترامب كان سيخسر الانتخابات الرئاسية لولا دعمي

صعد إيلون ماسك من خلافه العلنيّ مع دونالد ترامب، معتبرًا أنّ الرئيس الأميركيّ كان سيخسر الانتخابات في 2024 لولا دعمه.



وكتب قطب التكنولوجيا على منصته اكس "من دوني، كان ترامب سيخسر الانتخابات. أي قلة وفاء هذه".