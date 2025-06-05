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روبيو: استعادة إسرائيل لجثتي رهينتين في غزة تظهر "الوحشية المستمرة" لحماس

أخبار دولية
2025-06-05 | 13:50
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روبيو: استعادة إسرائيل لجثتي رهينتين في غزة تظهر &quot;الوحشية المستمرة&quot; لحماس
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روبيو: استعادة إسرائيل لجثتي رهينتين في غزة تظهر "الوحشية المستمرة" لحماس

اعتبر وزير الخارجية الاميركيّ ماركو روبيو، أنّ استعادة اسرائيل لجثتي رهينتين اسرائيليين-اميركيين من غزة تظهر "الوحشية المستمرة" لحركة حماس.
     
وقال روبيو في بيان "إنه تذكير صارخ بالوحشية المستمرة التي تواصل 56 عائلة مواجهتها، بمن فيها عائلتا الأميركيين اومير نوترا وايتاي شين، والتي تحتجز حماس أحباءها في غزة منذ السابع من تشرين الاول" 2023.

ولفت إلى وجوب الإفراج "فورًا عن الرهائن".

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