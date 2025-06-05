ترامب: طلبت من بوتين عدم الرد على الهجوم الأوكرانيّ على القواعد الجوية

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّه طلب من نظيره الروسيّ فلاديمير بوتين عدم الرد على الهجوم الأوكرانيّ على القواعد الجوية الروسية.



وقال بوتين خلال لقائه المستشار الألمانيّ فريدريش ميرتس في البيت الأبيض: "قلت لا تفعل ذلك. عليك أن لا تفعل ذلك. يجب أن تتوقّف. ولكن مجددا، هناك كراهية شديدة (بين أوكرانيا وروسيا)".