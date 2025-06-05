الجيش الاسرائيليّ: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

اعترض الجيش الإسرائيليّ صاروخًا أُطلق من اليمن، عقب سماع صفارات الانذارات في القدس ومدن أخرى.



وقال الجيش: "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسبب في تفعيل انذارات في بعض المناطق في البلاد".