الحكومة اليمنية تطالب الإدارة الأميركية "بإعادة النظر" في قيود السفر

أعربت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن "قلقها وأسفها" إزاء قيود السفر التي فرضتها الولايات المتحدة على اليمنيين، وحضّت واشنطن على "إعادة النظر" بقرارها، وفق ما أورد موقع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت".



وأوردت الوكالة الرسمية أن الحكومة طالبت "الإدارة الأميركية الموقرة بإعادة النظر في هذا القرار، واستثناء المواطنين اليمنيين منه، تقديرا للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني، وانسجاما مع القيم الأميركية العريقة في دعم الشعوب التي تناضل من أجل الحرية والعدالة والاستقرار".