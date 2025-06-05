تأهل منتخب الأردن إلى كأس العالم لكرة القدم للمرو الأولى

تأهل منتخب الأردن إلى كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد خسارة العراق 2-صفر أمام كوريا الجنوبية في البصرة في الجولة قبل الأخيرة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات 2026.



وسجل على علوان مهاجم الأردن ثلاثية ليقود منتخب بلاده لتحقيق فوز ثمين 3-صفر على عُمان في وقت سابق اليوم ليرفع رصيد الفريق إلى 16 نقطة في المركز الثاني ليرافق كوريا الجنوبية المتصدرة إلى النهائيات التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل.



وتجمد رصيد العراق عند 12 نقطة في المركز الثالث مقابل عشر نقاط لسلطنة عُمان وتسع لمنتخب فلسطين الذي تغلب 2-صفر على مضيفه الكويتيّ.