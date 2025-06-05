الجنائية الدولية نددت بعقوبات واشنطن

اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أنّ فرض الولايات المتحدة عقوبات على أربعة من قضاتها هو "محاولة جلية" لتقويض استقلالية الهيئة القضائية.



وقالت المحكمة إنّ "هذه الإجراءات هي محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض".