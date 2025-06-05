ماسك يعلن أن سبيس إكس ستوقف تشغيل مركبة الفضاء دراغون وسط تصاعد الخلاف مع ترامب

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن شركته سبيس إكس ستبدأ في وقف تشغيل مركبتها الفضائية دراغون على الفور، وذلك ردا على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إلغاء العقود الاتحادية التي أبرمها ماسك.